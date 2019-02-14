Екс-перша ракетка світу поділилася враженнями після гри з українкою Цуренко

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Сімона Халеп
Сімона Халеп / Eurosport

Третя ракетка світу Сімона Халеп прокоментувала перемогу над Лесею Цуренко у другому колі турніру в Досі, Катар.

Сімона Халеп, зазначила, що проти Цуренко завжди важко грати, українка не дозволяє тримати свій ритм і відмінно відчуває м'яч.

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Проти неї завжди важко грати, тому що вона не дозволяє тримати свій ритм. Вона пробиває по незвичайній траєкторії, але все одно відмінно відчуває м'яч. Її удари непросто брати, і з нею завжди складно, але я відчуваю її гру і, напевно, саме тому кожен раз її обіграю. Навіть програючи 1:3 у другому сеті, я змогла зібратися і сказала собі, що повинна бути більш сконцентрованою. У мене це вийшло, і я щаслива, що в підсумку змогла здобути перемогу,
цитує Халеп btu.org.ua.

Халеп здобула вже п'яту поспіль перемогу над Цуренко, українка ніколи не обігравала румунку, взявши за попередні матчі лише один сет.

До слова, у чвертьфіналі турніру в Катарі також зіграє українка Еліна Світоліна, яка у другому колі розібралася з Оленою Остапенко.

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Теги: Спорт Леся Цуренко Теніс
Джерело: 24 Канал
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