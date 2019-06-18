У вівторок, 18 червня, колишній президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні був затриманий у справі про вибір країни-господині чемпіонату світу 2022 року.

Функціонера заарештувала поліція Франції. Про це повідомляє видання Mediapart.

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Мішель Платіні був узятий під варту в рамках розслідування корупції через надання Катару права на проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Як відомо, у грудні 2010 року Катар був обраний місцем проведення чемпіонату світу 2022 року. Пізніше ряд футбольних чиновників звинуватили представників Катару в підкупі голосів на користь своєї заявки. Однак розслідування Міжнародної федерації футболу не виявило факти підкупу.

Платіні був обраний главою УЄФА в 2007 році і виконував свої обов'язки до 2015-го. 8 жовтня 2015 року арбітражна палата комітету з етики ФІФА відсторонила Платіні з посади на 90 днів. 21 грудня 2015 року француз був дискваліфікований на 8 років, а в травні 2016 року термін скоротили до 4 років.

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