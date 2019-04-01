Екс-промоутер Кличка хоче, щоб українець бився з чемпіоном світу, який не зміг здолати Ф'юрі
Колишній промоутер Володимира Кличка Том Леффлер хоче, щоб українець у разі повернення у бокс спробував відібрати титул у чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Деонтая Уайлдера.
Володимир Кличко ніколи не володів поясом WBC, тому потенційний бій з Уайлдером може бути цікавий українцю. Однак Уайлдер вже має суперника на наступний бій. Також американець у першу чергу хоче провести реванш з Тайсоном Ф'юрі, якого не зміг перемогти в першому бою.
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Володимир мав настільки хороший чемпіонський виступ, що багато людей хочуть бачити його на рингу. Я не знаю, чи задоволений він тим, що він досяг,
– цитує Тома Леффлера Sky Sports з посиланням на Sirius XM.
Промоутер вважає, що Володимира Кличка ще рано списувати з рахунків, адже українець у відмінній формі.
Це буде його рішення. Він розміщував відео та фотографії, які показують, що помилка все ще у нього десь у задній частині голови. Моя особиста думка, що я хотів би бачити його та Деонтея Уайлдера. Це була б величезна боротьба,
– зазначив промоутер.
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Як відомо, стрімінгова платформа DAZN запропонувала Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення на ринг. Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки як професіонал, які можуть відбутися у 2019 році – в травні, вересні та грудні. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.
Володимир Кличко повертається на ринг: дивіться відео
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