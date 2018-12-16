Екс-тренер "Динамо" й збірної України зізнався, що платив суддям

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Микола Павлов зізнався, що платив суддям
Микола Павлов зізнався, що платив суддям / FootBoom

Відомий український тренер Микола Павлов, який працював у "Динамо" та збірній України, розповів, як був змушений фінансово впливати на роботу суддів у вітчизняному чемпіонаті.

Павлов зізнався, що фінансово стимулювали не всіх арбітрів.

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"Я ж знав, який суддя приїжджає. Якщо приїжджає нормальний хлопець, що ж мені з ним працювати? Якщо приїжджає, навіть слово не можу підібрати, явний такий. Зараз в УПЛ тільки один такий працює, другого усунули – читав списки. Як нові судді судять – не знаю", – розповів Павлов в інтерв'ю Tribuna.com.

На думку екс-тренера "Динамо", від суддів залежить кваліфікація тренера.

Від свистка судді залежить кваліфікація тренера. Не я придумав – життя так зробило. Граємо добре – призначили пенальті й ми вилетіли. Тренер винен, а не суддя. А якщо президенти б домовилися – було б по-іншому. У них же гроші, а не у нас. Ми платимо, щоб не бути ізгоями й дурнями. Щоб над нами все не сміялися, щоб ми не були ізгоями. Іноді,
– сказав тренер.

"Якщо команда вигравала, віддавав всі гроші завжди. Якщо пообіцяв – потрібно віддати", – додав Павлов.

Також фахівець зазначив, що особисто ніколи не носив гроші, оскільки цю роботу завжди виконували інші люди.

Хто такий Микола Павлов?
64-річний український тренер. Тренував "Дніпро", "Таврію", "Іллічівець", "Сталь", "Ворсклу", "Динамо" та збірну України. У 1995 році з "Динамо" став чемпіоном України. У сезоні 2008/2009 разом з "Ворсклою" виграв Кубок України. Як футболіст у 1983 році став чемпіоном СРСР разом з "Дніпром".

 

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Теги: Футбол Спорт
Джерело: 24 Канал
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