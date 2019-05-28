Екс-тренер "Карпат" Гонсалес прокоментував життя в Україні після відставки з клубу

99 Читать новость на русском
Фабрі Гонсалес
Фабрі Гонсалес / ФК "Карпати"

Іспанська спеціалсіт Фабрі Гонсалес, який нещодавно подав у відставку з поста головного тренера "Карпат", попрощався з клубом і вболівальниками.

Після несподіваної відставки Гонсалес поділився своїми враженнями від роботи в "Карпатах" і Україні.

Читайте також: "Карпати" залишилися без головного тренера

"Було величезним задоволенням працювати в "Карпатах", тому що це команда з величезною історією. Дуже вдячний керівництву клубу за час, наданий мені для роботи в цьому клубі", – цитує слова Фабрі офіційний сайт "Карпат".

Україна мені дуже сподобалася, я із задоволенням провів тут час. Однак їду звідси з сумом, адже мені хотілося, щоб в плані спортивних досягнень все завершилося дещо краще. Дай Бог, щоб в останньому матчі "Карпати" здобули перемогу і змогли залишитися в Прем'єр-лізі. Я був би щасливий.

Фабрі Гонсалес очолив львівські "Карпати" 13 січня 2019 року. За цей час команда зіграла 14 матчів у всіх турнірах, здобувши лише 3 перемоги. Ще сім матчів команда програла, у тому числі чвертьфінал Кубка України першолігову "Інгульцю".

Виконуючим обов'язки тренера "Карпат" до кінця сезону призначений Олександр Чижевський, який раніше працював асистентом іспанського наставника.

Заключний матч "Карпат" в нинішньому сезоні УПЛ відбудеться 29 травня. Поки "Карпати" займають 10-те місце у турнірній таблиці за тур до кінця чемпіонату. Воно передбачає перехідні матчі з командою Першої ліги.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія секретаря РНБО
сьогодні
12201
Теги: ФК Карпати Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Матч "Шахтар" – "Динамо" за Суперкубок України можуть перенести
сьогодні 18:20 Матч "Шахтар" – "Динамо" за Суперкубок України можуть перенести
560
Челсі – Арсенал: все, що варто знати про фінал Ліги Європи
сьогодні 16:30 Челсі – Арсенал: все, що варто знати про фінал Ліги Європи
143
В Одесі викрали копію кубка Ліги чемпіонів: відео інциденту
сьогодні 13:12 В Одесі викрали копію кубка Ліги чемпіонів: відео інциденту
317
Коноплянка виконав вражаючий удар бісіклетою на тренуванні збірної: відео
сьогодні 08:12 Коноплянка виконав вражаючий удар бісіклетою на тренуванні збірної: відео
4372
Дружина екс-гравця збірної України знялася у відвертій фотосесії: відео
27 травня 22:25 Дружина екс-гравця збірної України знялася у відвертій фотосесії: відео
4146
Новини
Більше новин
Залиште відгук