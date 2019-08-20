Екс-тренер не жаліє, що покинув "Динамо": Не думаю, що це було неправильним рішенням

Колишній тренер "Динамо" Сергій Ребров розповів, що не шкодує, що покинув київське "Динамо". Саме Реброва на тренерському містку киян замінив Олександр Хацкевич, який нещодавно був звільнений з "Динамо".

Ребров у 2017 році вирішив не продовжувати контракт з київським клубом і через деякий час продовжив кар'єру за кордоном.

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Ні. Не думаю, що це (покинути "Динамо", – Спорт24) було неправильним рішенням. Я і раніше багато разів говорив: дуже люблю "Динамо", віддав цій команді багато років свого життя, вона у мене в серці. І, звичайно, знаю як вимоги динамівських уболівальників, так і вимоги, що пред'являються до результатів команди.



А на той момент я не бачив, що з наявним підбором гравців можна задовольнити ці вимоги, що ми готові боротися за чемпіонство, що ми готові боротися за вихід в груповий етап Ліги чемпіонів. І за час, який минув, з того часу цю думку я не змінив,

– сказав Ребров.

Разом з "Динамо" Ребров двічі виграв чемпіонат України (2015, 2016), Кубок України (2014, 2015). Володар Суперкубка України 2016. Ребров у 2016 році вперше за 17 років вивів "Динамо" в плей-офф Ліги чемпіонів.

На цей момент Ребров тренує угорський "Ференцварош", з яким у минулому сезоні виграв національну першість.

Після того, як Сергій Станіславович покинув "Динамо", київський клуб тільки двічі виграв Суперкубок України. Наразі головним тренером "Динамо" є Олексій Михайличенко. Він очолив "біло-синіх" після відставки білоруса Олександра Хацкевича.