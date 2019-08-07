Екс-тренер "Шахтаря" емоційно відреагував на чутки про можливість очолити "Динамо"

Колишній наставник "Шахтаря" Мірча Луческу не має наміру очолювати київське "Динамо".

Про це румунський тренер сказав в інтер'ю сайту Football.ua.

Читайте також: Луческу прокоментував призначення свого сина на пост головного тренера "Шахтаря"

До слова, сенсаційну новину про появу 74-річного Луческу в "Динамо" розповсюдило румунське видання "Gazeta Sporturilor".

Ні, це неправда. Не знаю, хто це вигадав. Я полечу в Київ, тому що хочу подивитися матч, але це тільки для себе. Тому що я вже давно не бачив команду. Хочу подивитися матч "Шахтаря" з "Динамо", побачити, який зараз рівень,

– сказав Луческу.

Нагадаємо, матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться 10 серпня, а вже 13 серпня кияни зіграють проти "Брюгге" в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Луческу очолював "Шахтар" з 2004-го по 2016 роки. За 12 років румунський тренер завоював з "гірниками" 22 трофея, включаючи Кубок УЄФА в сезоні 2008/2009.

Останнім місцем роботи 74-річного Луческу була збірна Туреччини, яку він залишив у лютому.