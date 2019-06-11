Екс-тренер "Шахтаря" Фонсека вперше прокоментував перехід у "Рому"

Новий головний тренер італійської "Роми" португалець Паулу Фонсека прокоментував своє призначення.

Тепер вже колишній тренер донецького "Шахтаря" заявив, що дуже радий бути обраним на тренерський місток "римлян".

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Я дуже радий, що мене призначили новим головним тренером "Роми". Хотів би подякувати всьому керівництву клубу за надану мені можливість. Я сповнений ентузіазму й мотивований викликами, які нас очікують.



З нетерпінням чекаю переїзду в Рим, зустрічі з нашими фанатами й початку роботи. Вірю, що разом ми зможемо створити щось особливе,

– сказав Фонсека.

У свою чергу президент "Роми" Джеймс Паллотта розповів, чому вибрав Паулу Фонсеку на пост головного тренера клубу.

Ми раді вітати Паулу Фонсеку в клубі. Паулу – молодий та амбітний тренер з міжнародним досвідом й менталітетом переможця. Він відомий своїм сміливим й атакувальним стилем футболу, який буде розбурхувати наших уболівальників.



Після нашої першої ж розмови він висловив бажання переїхати в Рим і прийняти новий виклик, почавши працювати з нашими гравцями, щоб створити команду, якою фанати зможуть пишатися,

– сказав Паллота.

Паулу Фонсека офіційно покинув донецький "Шахтар" та очолив італійську "Рому". 46-річний португалець приступить до виконання обов'язків на початку сезону 2019/20. Контракт розрахований на два роки з можливістю продовження ще на один.

Паулу Фонсека очолив "Шахтар" у 2016 році. За три роки на чолі донецького клубу він тричі виграв чемпіонат України, а також три Кубки України. Ще один раз його команда здобула Суперкубок України.

Натомість "Рома" завершила сезон тільки на шостому місці в Серії А, в результаті чого залишилася без Ліги чемпіонів. Клаудіо Раньєрі, який працював з "римлянами", вирішив покинути клуб.