Екс-тренер збірної України та "Металіста" бореться з важкою хворобою

Відомого українського фахівця Леоніда Ткаченка спіткали проблеми зі здоров'ям.

Неприємною новиною у своєму Facebook поділився російський журналіст Олексій Павлюченко. Упродовж останніх років український фахівець жив і працював в Росії.

Читайте також: Помер фанат "Динамо", який був учасником Революції на граніті та добровольцем

За його словами, Ткаченко вже більше ніж півроку бореться з важким онкологічним захворюванням.

Леонід Іванович переніс операцію і кілька сеансів хіміотерапії. Зараз 65-річний заслужений тренер України продовжує реабілітацію.

Хто такий Леонід Іванович Ткаченко?

Легенда харківського "Металіста" (1978-1984 – гравець, 1984-1988 – тренер, 1989-1992, 2000 – головний тренер). У чемпіонаті України також очолював Темп з Шепетівки. Ткаченко в тандемі з Миколою Павловим керував збірною України в матчі проти Білорусі, який відбувся 1992 року (1:1).