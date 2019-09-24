Екс-тренер "Зорі" Вернидуб анонсував нове місце роботи

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Юрій Вернидуб
Юрій Вернидуб / Фото з відкритих джерел

Колишній тренер "Зорі" Юрій Вернидуб розповів, що розглядає пропозицію очолити новий клуб.

У екс-наставника луганчан вже є пропозиція від амбітного клубу і, можливо, вже взимку він повернеться до тренерської діяльності.

Несподівано: "Зоря" кілька місяців шукала нового тренера в мене за спиною, – Юрій Вернидуб

Я зараз на місці багато не сиджу. Червень і, може, трохи липня присвятив відпочинку, потім вже почали надходити дзвінки, запрошення. Їжджу, спілкуюся, дивлюся. Я не поспішаю, принаймі. Якщо я не прийняв запрошення в період літньої підготовки, то зараз я не бачу сенсу і доцільності,
– повідав Вернидуб в інтерв'ю ресурсу Ua-football.com.

"У мене є пропозиція, над яким я думаю. Не зараз, а ближче до зими підпишу. Поки знайомлюся. Хочеться, щоб це був проект: не підписатися на шість місяців, рік або два. А в команду, яка хоче досягти висот. Як мінімум на років три. Щоб я прийшов і створив, як це було в "Зорі", – підсумував екс-тренер луганчан.

Зазначимо, що Вернидуб був головним тренером "Зорі" з осені 2011 року. В кінці травня 2019 року він залишив луганський клуб, а його місце зайняв Віктор Скрипник.

Під керівництвом Вернидуба "Зоря" вперше в історії виграла бронзові медалі чемпіонату України (в сезоні 2016/17), а протягом останніх п'яти сезонів луганчани стабільно фінішували у верхній п'ятірці, завдяки чому брали участь в Лізі Європи.

Читайте також: Українських тренерів називають "фізруками", може, варто прислухатися, – Вернидуб

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Теги: Спорт Футбол ФК Зоря
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