Екс-тренер "Зорі" Вернидуб отримав пропозицію з Європи, але вирішив відпочити

Колишній наставник "Зорі" Юрій Вернидуб отримав пропозицію влаштуватися у Європі після відставки з луганського клубу.

Ведучий шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів про тренерські перспективи Юрія Вернидуба.

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Пропозиція була, принаймні одна.Він навіть на три дні виїжджав на переговори. В Європу. Країну не знаю. Вернидуб підкреслив, що йому потрібен час на переосмислення і відпочинок".



У нього є райдер: він хоче піти в амбітний клуб; щоб його прийняли на роботу разом із його тренерським штабом, а також він в найближчому майбутньому не буде розглядати пропозиції з Росії,

– сказав Співаковський.

Спорт 24 писав, що 31 травня "Зоря" залишилася без головного тренера. Контракт клубу з Юрієм Вернидубом був розірваний за обопільною згодою сторін. Луганчани завершили сезон в УПЛ на 5 місці і зіграють в Лізі Європи.

Після Вернидуба "Зорю" очолив Віктор Скрипник. Контракт підписаний на 3 роки. Презентація Скрипника в якості нового головного тренера "Зорі" відбудеться 18 липня в Запоріжжі на "Славутич-Арені".

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