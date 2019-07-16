Екс-тренер "Зорі" Вернидуб пояснив, чому українським футболістам не варто їхати в Росію

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Юрій Вернидуб
Юрій Вернидуб / Фото з відкритих джерел

Колишній наставник "Зорі" Юрій Вернидуб розповів про те, які емоції відчуває, коли дізнається про трансфери українських гравців в російські клуби.

Вернидуб не підтримує українських футболістів, які їдуть за грошима грати в Росію.

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Складно передати. У нас із "Зорі" теж їхали хлопці. Я просто їх не розумів. Розумів їх в одному – коротке життя спортивне, всі хочуть заробити грошей і відчувати себе нормально.

Але не все вимірюється грошима. Повинні бути мислення, серце і розуміння ситуації, яка склалася. Бігти за грошима, кидаючи все... вони ж повинні розуміти, що відрікаються від збірної,
– сказав Вернидуб у інтерв'ю Xsport.

Спорт 24 писав, що після відставки із "Зорі" Юрій Вернидуб поки відпочиває. Та вже невдовзі він може очолити один з іноземних клубів. Але точно не з Росії.

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Теги: Спорт Новини Спорту Новини Росії ФК Зоря Футбол
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