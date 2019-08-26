Екс-тренера "Шахтаря" з ганьбою вигнали з грецького клубу, де грає українець

Португалець Мігел Кардозу був звільнений з поста головного тренера грецького АЕКа.

Тренера відправили у відставку за поразку в першому матчі чемпіонат Греції проти "Ксанті" (1:2). Крім того, від роботи був відсторонений спортивний директор клубу.

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Крім того, АЕК програв "Трабзонспору" (1:3) в першому матчі кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, в березні цього року Кадозу був звільнений з "Сельти". З 2013-го по 2017 рік він працював в штабі "Шахтаря".

Спорт 24 писав, що донецький "Шахтар" може придбати атакувального півзахисника "Маріуполя" Владислава Вакулу. Він забив їм гол в останньому матчі між командами.