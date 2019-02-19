Екс-українець Романчук відмовився спілкуватися з українськими журналістами після матчу

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Тарас Романчук
Тарас Романчук / Фото з відкритих джерел

Півзахисник "Ягеллонії" Тарас Романчук, який є уродженцем України, але прийняв польське громадянство, відмовився дати коментар українському журналісту про скандальну ситуацію, в яку він потрапив після матчу з "Віслою"

Скандал в Польщі виник через те, що в матчі 22 туру чемпіонату гравець "Вісли" назвав Романчука "бандерівцем".

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"Ні, дякую, українським ЗМІ я не даю інтерв'ю", – коротко відповів Романчук на прохання журналіста.

27-річний Романчук народився в місті Ковель, Волинської області. Виступав за юнацькі команди "Ковеля", після чого став грати за міні-футбольний "Апперкот" з Ковеля. У 2013 році хавбек переїхав до Польщі, де став виступати за "Легьоновію", а через рік перейшов у "Ягеллонію". У 2018 році Романчук отримав польське громадянство і дебютував за збірну Польщі.

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Теги: Спорт Футбол Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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