Екс-захисник збірної України Євген Хачеріді перейде в російський ЦСКА

Український захисник Євген Хачеріді може продовжити кар'єру в Росії. Гравець може перейти до московського ЦСКА.

32-річний українець вже погодив деталі угоди з російським клубом. Йому залишилося пройти лише медичне обстеження, повідомляє Football.ua з посиланням на власні джерела. При цьому деталей угоди не повідомляється.

До слова: Трансфери команд УПЛ: онлайн

До представника російської Прем'єр-ліги Хачеріді перебереться на правах вільного агента. Останнім клубом Хачеріді був грецький ПАОК, куди він теж перейшов як вільний агент з київського "Динамо" у 2018 році. Але за сезон Хачеріді зіграв лише в 11 матчах, при цьому ставши чемпіоном та володарем Кубка Греції. Там він виступав разом з іншим українцем – Євгеном Шаховим, який перебрався в італійський "Лечче".

Та варто нагадати, що Хачеріді вже мав скандал з московським клубом. Правда "Спартаком". У серпні 2018 року після матчу у Росії за ПАОК він показав трибунам щитки з кольорами українського прапора. Чим викликав просто неймовірну негативну реакцію в Росії.

Дізнайтеся більше, як росіянам знову допекли українські символи на футболі