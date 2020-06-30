Колишній чемпіон світу з боксу в шести вагових категоріях американець Оскар Де Ла Хойя назвав імена трьох кращих боксерів сучасності. Серед них знайшлося місце українцю Василю Ломаченку.

Своєю думкою Де Ла Хойя поділився у коментарі для видання Boxing Scene. За його словами, беззаперечним лідером у цьому списку для нього є Сауль Альварес.

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Рейтинг боксерів

Він поставив мексиканця на перше місце аргументуючи тим, що Альварес єдиний із боксерів. хто хоче боксувати тільки з кращими суперниками.

На його думку, всі інші боксери відразу починають запитувати, скільки вони отримають за бій. Альварес навіть не питає про це, він просто хоче боксувати з кращими.

Також другу та третю сходинку поділили американець Терен Кроуфорд та українець Василь Ломаченко. Він вважає, що у Кроуфорда є великий потенціал стати суперзіркою, завдяки його здібностям і таланту.

Ломаченко – видатний боксер. Гадаю, що він може боксувати в першій напівсередній вазі, якщо захоче, у нього добре виходило,

– сказав Де Ла Хойя.

Досягнення Оскара Де Ла Хойї

У 1992 році Де Ла Хойя завоював золоту медаль Олімпійських ігор в Барселоні у категорії до 60 кілограмів, після чого перейшов в професійний бокс. Американець десять разів ставав чемпіоном світу в шести вагових категоріях:

Друга напівлегка (версія WBO, 1994).

Легка (версія WBO, 1994/95; версія IBF, 1995).

Перша напівсередня (версія WBC, 1996/97).

Напівсередня (версія WBC, 1997/99).

Перша середня (версія WBC, 2001/03 і 2006/07; версія WBA, 2002/03).

Середня (версія WBO, 2004).

Прізвисько Хойї – "Золотий хлопчик". У 1995 році журнал The Ring визнав його боксером року.

Всього на професійному рингу американець провів 45 боїв, в яких отримав 39 перемог (зокрема 30 здобув нокаутом) і зазнав шість поразок. Бій Де Ла Хойї з Флойдом Мейвезером-молодшим вважається одним з найкращих в історії боксу.