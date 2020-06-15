Ексчемпіон світу Бріґґс пообіцяв "вирубати" Кличка: гучна заява
Ексчемпіон світу у важкій вазі Шеннон Бріґґс вважає, що міг би перемогти колишніх зірок важкого дивізіону. Не обійшлось у цьому списку без українців, туди потрапив Володимир Кличко.
Таку заяву зробив боксер у інтерв'ю FightHype.
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Яскрава заява
За словами колишнього чемпіона, він веде перемовини з різними людьми. Зокрема, намагався укласти угоду про бій з Майком Тайсоном.
Бріггс зазначає, що він не лише спортсмен, а й бізнесмен.
Я пошматую всіх! Вийду проти Холіфілда, щоб "подрібнити" його у виставковому бою. Я "пошматую" Володимира Кличка. Безумовно, я розтрощу Девіда Хея, зроблю з нього курячий лаваш,
– сказав Бріґґс.
Додамо, що "Залізний Майк" незабаром планує повернутися на ринг, де хоче провести благодійні виставкові бої з декількома суперниками.
Досягнення Шеннона Бріґґса: головне
- Срібний призер Панамериканських ігор 1991 року.
- Чемпіон США серед любителів 1992 року.
- Колишній чемпіон світу у важкій ваговій категорії за версією WBO (2006/07).
- Шеннон відомий своїм сильним ударом, який приніс йому 27 нокаутів у перших раундах. Крім того, він мав три поєдинки, де він завдав поразки супернику менше, ніж за 30 секунд.