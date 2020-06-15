Ексчемпіон світу у важкій вазі Шеннон Бріґґс вважає, що міг би перемогти колишніх зірок важкого дивізіону. Не обійшлось у цьому списку без українців, туди потрапив Володимир Кличко.

Таку заяву зробив боксер у інтерв'ю FightHype.

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Яскрава заява

За словами колишнього чемпіона, він веде перемовини з різними людьми. Зокрема, намагався укласти угоду про бій з Майком Тайсоном.

Бріггс зазначає, що він не лише спортсмен, а й бізнесмен.

Я пошматую всіх! Вийду проти Холіфілда, щоб "подрібнити" його у виставковому бою. Я "пошматую" Володимира Кличка. Безумовно, я розтрощу Девіда Хея, зроблю з нього курячий лаваш,

– сказав Бріґґс.

Додамо, що "Залізний Майк" незабаром планує повернутися на ринг, де хоче провести благодійні виставкові бої з декількома суперниками.

Досягнення Шеннона Бріґґса: головне