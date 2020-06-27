Ексчемпіон світу Гвоздик відверто розповів, чому різко завершив кар'єру
Ексчемпіон світу в напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик пояснив, що стало причиною його закінчення професійної кар'єри. Коронавірус став рушійним фактором такого рішення українця.
- Бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 року.
- Чемпіон літньої Універсіади (2013).
- Чемпіон світу серед студентів (2008), чемпіон Європи (2010), багаторазовий чемпіон України.
- Олександр Гвоздик у 2012 році був бронзовим призером Олімпіади, чемпіоном Універсіади у 2013, на професійному ринзі провів 18 боїв, 17 виграв (крім останнього), з яких 14 – нокаутом. Титул чемпіона WBC здобув у поєдинку проти Адоніса Стівенсона.
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