Боксер поділився головними чинниками завершення кар'єри у інтерв'ю порталу BoxingScene. Він заявив, що крім пандемії коронавірусу вплинуло також те, що незабаром у нього не буде можливості провести титульний поєдинок.

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Рішення Гвоздика

Як зізнається Гвоздик, він почувається добре, тому зараз настав час змін у житті. Він вважає. що через ситуацію із пандемією коронавірусу довелось би починати все з чистого листа. Гвоздик береже своє здоров'я та хоче залишатись здоровим.

Боксер активно шукає можливості нового розвитку у своєму житті. Раніше повідомлялось, що Гвоздик завершив кар'єру через справи у бізнесі. Йому було складно поєднувати професійну кар'єру та роботу у іншій галузі.

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