Ексчемпіон світу Паркер заговорив про бій з Усиком

Новозеландський боксер Джозеф Паркер хоче зустрітися з переможцем бою Олександр Усик – Дерек Чісора. Боксер заявив про це 29 лютого після перемоги над Тереллом Вінтерсом.

За словами Паркера, він хоче отримати серйозний поєдинок і його команда розглядає зустріч з Олександром Усиком як один з варіантів, повідомляє FightHype.

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"Я хочу повернутися в гонку за титул. Хочу залишатися активним, прогресувати. Сподіваюся, ми отримаємо суперника з топ-5 або з топ-10", – сказав ексчемпіон світу за версією WBO.

Джозеф вважає, що в кінці року 2020 він повинен провести бій з переможцем бою Усик – Чісора.

Це бій, який моя команда хотіла б отримати. Я з радістю вчепився б двома руками за таку можливість. Я хочу битися з кращими в найбільших поєдинках,

– заявив Паркер.

Новозеландець вважає, що Усик переможе в зустрічі з Чісорою. "Його боксерські навички та рух будуть занадто швидкі для Чісори. Але йому також потрібно бути обережним. У Чісори є удар", – зазначив новозеландець.

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Також Паркер переконаний, що Усик стане відмінним викликом для нього. Та новозеландець впевнений у своїй перемозі.

Я теж вмію боксувати. Як закінчиться наш бій? Я ставлю на себе в будь-якому поєдинку. Якщо я добре прикладуся, то нокаутую будь-кого. Так що ставлю на себе,

– резюмував Паркер.