Ексчемпіон світу виставив Усику жорсткі умови щодо поєдинку за титул

Ексчемпіон світу WBO Джозеф Паркер може стати наступним суперником Олександра Усика. У команді Паркера поставили українцю жорсткі умови.

Менеджер новозеландця Девід Хіггінс у коментарі Sky Sports заявив, що Усик повинен погодитися на роль так званої сторони "Б". Тобто при розподілі призових за поєдинок 70% повинен отримати Паркер.

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Усик поки нічого не добився в суперважкій вазі. Паркер буде стороною "А". Він зібрав Principality Stadium з Джошуа і O2 Arena з Уайтом. Джозеф стане стороною "А", і я чекаю розподілу прибутку у співвідношенні 70/30 на користь Паркера. Мене можуть висміяти за це, але послухайте, Паркер переміг Енді Руїса, він зібрав Principality Stadium і O2 Arena. У нього більш відоме ім'я у Великобританії, так що Усик буде стороною "Б",

– заявив Хіггінс.

За його словами, Паркер зустрінеться з Усиком, якщо команда українця визнає, що є стороною "Б". "Тоді з поєдинком не буде ніяких проблем. Це дуже хороший бій. Ми поважаємо команду Усика, однак Джозеф виступає стороною "А". Як тільки вони погодяться на меншу частку прибутку, можна зробити висновок про угоду", – резюмував менеджер.

Окрім того, Хіггінс впевнений, що Паркер виявиться більш складним суперником для українця, ніж Ентоні Джошуа.

Кажуть, що стилі роблять бої. Я думаю, що у Джозефа Паркера буде більше шансів проти Усика, ніж у Ентоні Джошуа. Мені здається, що Усик розкусить занадто великого і повільного Джошуа. А ось Паркер – швидкий боксер. Джозеф ще не показав весь свій потенціал.



Паркер зосереджений тільки на майбутньому поєдинку, який відбудеться 29 лютого. Він повинен у ньому перемагати. Джозеф у відмінній формі. Якщо він переможе, і бій з Усиком виявиться реальним, то ми готові сісти за стіл переговорів. Джозеф Паркер точно захоче битися з Олександром Усиком і буде до цього готовий,

– резюмував Хіггінс.

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На кону поєдинку Усик – Паркер може стояти титул чемпіона світу WBO. Усик є офіційним претендентом за цією версією, а чинний володар – Ентоні Джошуа.

Пояс WBO може стати вакантним, якщо Джошуа відмовиться від нього або не домовиться про відтермінування захисту.

Хто такий Паркер?

Чемпіон світу за версією WBO (2016-2018) у важкій вазі. 31 березня 2018 року втратив титул у поєдинку проти Ентоні Джошуа. Британець переміг рішенням суддів.

Після цього Паркер програв також британцю Ділліану Вайту. Два останні бої Джозеф виграв.

У грудні 2018 він переміг Александра Флореса, а 29 червня технічним нокаутом здолав Алекса Леапаї. Усього він провів 28 боїв (26 перемог, 2 поразки).