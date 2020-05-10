Ексдинамівець Вукоєвіч погрожував вбити дружину: нові деталі скандалу
Колишній футболіст "Динамо" Огнєн Вукоєвіч був затриманий поліцією Загреба за погрози вбити дружину та її родичів. Хорватська прокуратура та сам футболіст прокоментували інцидент.
Хорватська прокуратура підтвердила, що Вукоєвіч перебував у стані алкогольного сп'яніння, інформує Telegram HR.
До теми Легенда "Динамо" Вукоєвіч затриманий поліцією за погрози вбити дружину та її родичів
"Є обґрунтована підозра, що обвинувачений перебував у стані алкогольного сп'яніння пізно увечері 7 травня 2020 року в Загребі. Після того, як дружина висловила занепокоєння його алкоголізмом, він почав кричати на неї з метою залякати.
Є обґрунтовані підозри, що були явні загрози щодо неї та її родичів. Після того, як потерпіла хотіла зателефонувати у поліцію за своїм мобільним телефоном, обвинувачений спробував вирвати його з її рук", – мовиться у заяві.
Хорватська поліція вже відпустила Вукоєвича, який працює у "Динамо" Загреб тренером-селекціонером.
Гравцеві заборонено відвідувати свій будинок в Тушкані і наближатися до дружини менш, ніж на 200 метрів.
Вукоєвіч підтвердив, що мав допит у прокуратурі, повідомляє Jutarnji List.
"Можу підтвердити, що через розбіжності з дружиною у мене був допит у прокуратурі. Мене звільнили з зобов'язанням, що, поки ці розбіжності не будуть повністю вирішені, ми не повинні жити разом.
Вірю, що ми скоро вирішимо цю ситуацію в колі сім'ї. До тих пір прошу зрозуміти необхідність тримати наші сімейні справи між нами", – сказав Вукоєвич.
Що відомо про Вукоєвіча?
36-річний хорватський ексфутболіст. Провів 7 років у київському "Динамо", з яким ставав чемпіоном України.
Також Вукоєвіч виступав за "Динамо" Загреб, московський "Спартак", віденську "Аустрію" та інші клуби.
Варте уваги Вукоєвіч розповів деталі про скандал зі "Слава Україні!" на Чемпіонаті світу у Росії
У 2018 році на чемпіонаті світу Вукоєвіч потрапив у скандал. Огнєн та ексгравець "Динамо" Домагой Віда присвятили Україні перемогу Хорватії над Росією у чвертьфіналі.
Після цього футболістам довелося просити пробачення, адже відео з'явилося у вільному доступі. Обидва заперечують політичний підтекст.
Відео за участі Вукоєвіча та Віди
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