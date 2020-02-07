24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Ексфорвард збірної України забив дебютний гол за новий клуб – відео

147 Читать новость на русском
Марко Девіч / Фото з відкритих джерел

Колишній нападник збірної України Марко Девіч, який нині виступає за "Сабах", відзначився забитим голом у поєдинку 16-го туру чемпіонату Азербайджану проти "Габали".

Гості повели вже на 5-й хвилині матчу, але на 19-й Марко Девіч зрівняв рахунок.

Дивіться також: Гравці "Динамо" жорстко "наїхали" на легіонера за конфлікт з Михайличенком

Цей м'яч став першим для 36-річного ексфорварда збірної України після повернення у "Сабах" із сербського "Вождоваца". У підсумку Девіч відіграв у цьому матчі рівно годину, після чого був замінений.

Відео голу Девіча (дивитися з 2:00)

Колектив українця ще двічі засмучував суперника, у відповідь "Сабах" пропустив також двічі. 3:2 – підсумок матчу. Після цього туру "Сабах" розташовується на 6 місці в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 16 очок.

Учасники Євробачення-2020: які країни вже визначились з конкурсантами престижного шоу
сьогодні
7802
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:30 Артем Далакян – жертва війни в Нагірному Карабасі, український чемпіон світу з боксу
Андрій Тудовші 216
сьогодні 11:22 Україна зіграє ще 3 товариські матчі: хто стане суперником нашої збірної
Ігор Саджениця 654
сьогодні 18:57 Скандал із Зозулею в Іспанії: апеляцію "Райо" відхилили, матч дограють за порожніх трибун
Юрій Семенюк 364
сьогодні 13:57 Оператори в прямому ефірі ображали баскетболісток під час матчу чемпіонату України – відео
Юрій Семенюк 202
сьогодні 12:30 Владиславу Сіренку – 25: історія життя українського Майка Тайсона з нокаутуючим ударом
Андрій Тудовші 1445
Новини
Більше новин
Залиште відгук