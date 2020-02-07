Ексфорвард збірної України забив дебютний гол за новий клуб – відео

Колишній нападник збірної України Марко Девіч, який нині виступає за "Сабах", відзначився забитим голом у поєдинку 16-го туру чемпіонату Азербайджану проти "Габали".

Гості повели вже на 5-й хвилині матчу, але на 19-й Марко Девіч зрівняв рахунок.

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Цей м'яч став першим для 36-річного ексфорварда збірної України після повернення у "Сабах" із сербського "Вождоваца". У підсумку Девіч відіграв у цьому матчі рівно годину, після чого був замінений.

Відео голу Девіча (дивитися з 2:00)

Колектив українця ще двічі засмучував суперника, у відповідь "Сабах" пропустив також двічі. 3:2 – підсумок матчу. Після цього туру "Сабах" розташовується на 6 місці в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 16 очок.