Атакувальний півзахисник "Палмейраса" Дуду вляпався в дуже неприємну історію. В мережі з'явилося відео бійки Дуду з його колишньою дружиною Маллу Оханою.

На відео, яке опублікував акаунт Futebol_FX в Twitter, можна побачити, що агресивно себе поводила дружина гравця, перш ніж вони забралися в автомобіль, де вже неможливо побачити те, що відбувалося всередині нього.

Дивіться також: Названо ім'я арбітра на останній матч "Динамо" – "Шахтар" у цьому сезоні

Tivemos acesso EXCLUSIVO ao vídeo em que Mallu Ohana agride o craque Dudu, do Palmeiras. Assista. pic.twitter.com/kZbqLhX0Uz — FUTEBOL FX (@Futebol_FX) June 30, 2020

Дівчина, яка 11 років була в шлюбі з футболістом, називає це відео монтажем, оскільки, стверджує вона, бійка відбувалася в машині.

Кар'єра Дуду: що відомо

Бразилець може перебратися в чемпіонат Катару. Конкретний клуб, який може дати притулок хавбека, не повідомляється, а сума трансферу може скласти 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, Дуду перейшов з "Динамо" в "Палмейрас" у 2015 році. Він визнавався найкращим гравцем чемпіонату Бразилії (2018). На початку минулого року гравець продовжив контракт з клубом до 2023 року.