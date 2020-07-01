Форвард "Десни" Пилип Будківський звернувся до профспілки футболістів з приводу боргу перед ним з боку колишнього клубу "Анжи" і агентів.

Голова профспілки футболістів Олег Печорний в своєму Instagram повідомив про звернення до організації ексфорварда збірної України Пилипа Будківського.

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"До нас звернувся гравець "Десни" Пилип Будківський щодо проблеми з боргом футбольного клубу "Анжи" і недбалих агентів (з етичних міркувань імена поки не публікуємо). Готуємо документи в палату вирішення спорів ФІФА", – написав Печорний.

Що відомо про кар'єру Будківського

Будківський є вихованцем "Шахтаря". Виступав за "Анжи" у кампанії-2016/17 і другій половині сезону-2017/18. Загалом Будківський провів за російський клуб 40 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 2 асисти.

Поки найбільшого успіху нападник досяг, виступаючи за луганську "Зорю" (27 голів у 104 матчах). Також в активі Пилипа 6 поєдинків без результативних дій у складі збірної України.