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Ексфутболіст "Динамо" Алієв, який назвав коронавірус фейком, захворів

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Олександр Алієв / ФК "Меліоратор"

Колишній футболіст збірної України і київського "Динамо" Олександр Алієв раніше розповів, що вважає коронавірус вигаданим. Проте, після прогулянки у футболіста з'явились симптоми вірусу.

Про це футболіст повідомив особисто у сторіс у своєму інстаграмі та попросив поради у вболівальників.

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Скажіть, що робити? Температура 37,4-37,5. Вже міряв чотири рази. Почуваюсь добре, тільки кашель. Що скажете на це? Що це таке – я просто захворів, простудився або як? Поки самопочуття у мене нормальне,
– сказав Алієв.

За словами колишнього футболіста, симптоми хвороби проявилися у нього після прогулянки. Також він попросив користувачів соціальної мережі порадити йому, що робити в цій ситуації і чи варто викликати швидку допомогу.

  • Олександр Алієв за свою кар'єру успішно виступав за декілька російських клубів.
  • Також на його рахунку 22 матчі в складі збірної України з футболу.
  • Потім футболіст перейшов у склад львівського "Руху".
  • Після цього футболіст був заявлений за аматорський київський клуб "Катандзаро".
  • З 2018 року очолив аматорський ФК "Хмельницький".
  • На початку березня ЗМІ повідомили, що Алієв став гравцем міні-футбольного клубу зі столиці – "Дніпро".

Додамо. що станом на ранок, 7 квітня, в Україні виявлено 1462 випадків захворювань на коронавірус, із них 45 осіб померли та 28 осіб одужали.


Чому слід залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Софія Кулай
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Спорту Спорт Футбол
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