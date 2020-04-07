Ексфутболіст "Динамо" Алієв, який назвав коронавірус фейком, захворів

Колишній футболіст збірної України і київського "Динамо" Олександр Алієв раніше розповів, що вважає коронавірус вигаданим. Проте, після прогулянки у футболіста з'явились симптоми вірусу.

Про це футболіст повідомив особисто у сторіс у своєму інстаграмі та попросив поради у вболівальників.

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Скажіть, що робити? Температура 37,4-37,5. Вже міряв чотири рази. Почуваюсь добре, тільки кашель. Що скажете на це? Що це таке – я просто захворів, простудився або як? Поки самопочуття у мене нормальне,

– сказав Алієв.

За словами колишнього футболіста, симптоми хвороби проявилися у нього після прогулянки. Також він попросив користувачів соціальної мережі порадити йому, що робити в цій ситуації і чи варто викликати швидку допомогу.

Олександр Алієв за свою кар'єру успішно виступав за декілька російських клубів.

Також на його рахунку 22 матчі в складі збірної України з футболу.

Потім футболіст перейшов у склад львівського "Руху".

Після цього футболіст був заявлений за аматорський київський клуб "Катандзаро".

З 2018 року очолив аматорський ФК "Хмельницький".

На початку березня ЗМІ повідомили, що Алієв став гравцем міні-футбольного клубу зі столиці – "Дніпро".

Додамо. що станом на ранок, 7 квітня, в Україні виявлено 1462 випадків захворювань на коронавірус, із них 45 осіб померли та 28 осіб одужали.



Чому слід залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

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