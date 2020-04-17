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Ексфутболіст "Динамо" не відкидає переходу в "Шахтар"

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Ігор Харатін у "Зорі" / 24 канал

Футболіст Ігор Харатін, який 10 років перебував у системі "Динамо", не відкидає переходу в табір заклятого ворога киян – донецького "Шахтаря". На цей момент Ігор успішно виступає в Угорщині за "Ференцварош".

У прямому ефірі Tribuna.com на запитання про те, чи перейшов би в "Шахтар", півзахисник не став нічого обіцяти.

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Важко сказати. Не хочу говорити щось на кшталт "Ніколи не перейду". Не знаєш, що буде завтра. Я – вихованець "Динамо", це мій клуб дитинства. Якщо в майбутньому щось і буде, то я хотів би грати за "Динамо",
– сказав Харатін.

Ігор був у системі "Динамо" з 2004 до 2016 року.

Також Харатін розповів, чому покинув київський клуб у 2016 році.

"Я сам вирішив піти. Я розумів, в якій я команді, які конкуренти на моїй позиції. А я такий, що вже сьогодні-завтра хотів грати, причому в Лізі чемпіонів, у фіналі, грубо кажучи. Такий ось характер. Так я вирішив", – сказав футболіст.

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Харатін припускає, що ситуація могла бути іншою, якби він пройшов весь шлях у "Динамо".

Він також заявив, що продовжує вболівати за "Динамо".

"Дивлюся всі матчі. Я 10 років був в структурі цього клубу. Це рідна для мене команда, яка мене виховала. Я дуже вдячний цьому клубу. Ми не знаємо, що буде завтра, але, можливо, буде і так, що я опинюся у "Динамо". Я не знаю", – резюмував Харатін.

У цьому сезоні 25-річний півзахисник відіграв 36 матчів за "Ференцварош". У його активі один гол та дві результативні передачі.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Динамо Футбол Новини Спорту Спорт Шахтар ФК Ференцварош
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