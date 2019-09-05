Ексфутболіста "Реала" та "Боруссії" Дортмунд звинувачують у розповсюдженні дитячої порнографії

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Крістоф Метцельдер
Крістоф Метцельдер / tus-haltern.de

Колишній футболіст "Реала" та дортмундської "Боруссії" Крістоф Метцельдер звинувачується у розповсюдженні дитячої порнографії. Метцельдер покинув футбольний клуб "Хальтерн", де він працював тренером молодіжної команди.

За інформацією RTL, поліція німецького міста Гамбург, де зараз проживає ексфутболіст, прийняла звинувачення на адресу Метцельдера від жінки, яка продемонструвала 15 фото порнографічного характеру, на яких зображені діти.

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Жінка стверджує, що Метцельдер відправляв їй ці фото через месенджер WhatsApp. Поліція вже прокоментувала затримання Метцельдера.

Ми ведемо розслідування по звинуваченню Метцельдера в розповсюдженні дитячої порнографії, включаючи ті фотографії, що були отримані в Гамбурзі,
– йдеться у повідомленні поліції.

Метцельдер покинув глави футбольного клубу "Хальтерн". У прес-службі клубу повідомили, що це тимчасовий захід на період розслідування.

Як футболіст Крістоф Метцельдер вигравав чемпіонат Іспанії з "Реалом" та чемпіонат Німеччини з "Боруссією". Разом зі збірною Німеччини Крістоф ставав срібним та бронзовим призером чемпіонату світу.

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Теги: Спорт Футбол Реал ФК Боруссія Д
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