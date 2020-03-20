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Ексфутболіст "Шахтаря" Луїс Адріано – "найбрудніший" форвард чемпіонату Росії

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Луїс Адріано / verdaoweb.com.br

Ексфорвард донецького "Шахтаря" Луїс Адріано виступав за російський "Спартак" та у липні 2019 року перейшов у чемпіонат Бразилії, проте, ще досі бразильця називаються найбільшим провокатором російського чемпіонату за багато років.

Один із захисників російського клубу Ігор Дівєєв прокоментував матчі проти бразильського нападника.

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Футболіст вважає, що Луїс Адріано був найбільш "брудним" гравцем, з яким йому доводилось грати.

"Найбрудніший" форвард, проти якого я грав – Луїс Адріано. Вживали нецензурну лексику один проти одного. Він постійно штовхався, бив нишком. Тільки відповів йому, як відразу почув: "Ей, малюче, досить",
– прокоментував футболіст одному із кореспондентів Чемпіонату.

Згадав футболіст і ситуацію на турнірі в Австрії. Тоді Набабкіна видалили, а Адріано – ні. Ігор вважає, що у цьому епізоді Адріано був чистим провокатором.

Додамо, що Луїс Адріано спершу перейшов із "Шахтаря"  у італійський "Мілан", проте, там закріпитись в основному складі форварду не вдалось і той подався у чемпіонат Росії. За "Спартак" футболіст відіграв два роки та у липні 2019 року перейшов у бразильський клуб "Палмейрас".

У 2019 році "Палмейрас" посів третє місце за підсумками чемпіонату.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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