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Ексголкіпер "Динамо" Коваль пропустив гол від воротаря на останній хвилині матчу: відео

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Максим Коваль / 24 канал

Український воротар Максим Коваль, який виступає за саудівський клуб "Аль-Фатех", пропустив курйозний гол. У воротах українця розписався голкіпер клубу "Аль-Файсалі" Мустафа Малаєка.

Інцидент стався 15-го лютого у рамках чемпіонату Саудівської Аравії.

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Голкіпер "Аль-Файсалі" пішов до воріт Коваля на останній кутовий на 4-й компенсованій хвилині матчу. "Аль-Файсалі" поступалася з рахунком 2:1.

Воротар пішов рятувати свою команду від поразки. Після подачі з кутового Малаєка переправив м'яч у ворота Коваля.

Відео голу у ворота Коваля

 

  • Коваль у цьому сезоні зіграв лишень один "сухий матч". У пасиві ексворотаря київського "Динамо" 34 пропущені голи в 18 зустрічах чемпіонату.
  • "Аль-Фатех" Коваля посідає останнє місце в чемпіонаті Саудівської Аравії.
  • 27-річний Коваль вперше переїхав у чемпіонат Саудівської Аравії влітку 2018 року на правах оренди. Через рік Максим став повноцінним гравцем "Аль-Фатеху".
  • До цього Максим виступав за "Металург" Запоріжжя, "Говерлу", "Оденсе" й "Депортіво".
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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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