Ексголкіпер "Динамо" Коваль пропустив гол від воротаря на останній хвилині матчу: відео
Український воротар Максим Коваль, який виступає за саудівський клуб "Аль-Фатех", пропустив курйозний гол. У воротах українця розписався голкіпер клубу "Аль-Файсалі" Мустафа Малаєка.
Інцидент стався 15-го лютого у рамках чемпіонату Саудівської Аравії.
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Голкіпер "Аль-Файсалі" пішов до воріт Коваля на останній кутовий на 4-й компенсованій хвилині матчу. "Аль-Файсалі" поступалася з рахунком 2:1.
Воротар пішов рятувати свою команду від поразки. Після подачі з кутового Малаєка переправив м'яч у ворота Коваля.
Відео голу у ворота Коваля
- Коваль у цьому сезоні зіграв лишень один "сухий матч". У пасиві ексворотаря київського "Динамо" 34 пропущені голи в 18 зустрічах чемпіонату.
- "Аль-Фатех" Коваля посідає останнє місце в чемпіонаті Саудівської Аравії.
- 27-річний Коваль вперше переїхав у чемпіонат Саудівської Аравії влітку 2018 року на правах оренди. Через рік Максим став повноцінним гравцем "Аль-Фатеху".
- До цього Максим виступав за "Металург" Запоріжжя, "Говерлу", "Оденсе" й "Депортіво".
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