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Ексгравець "Барселони" помилково опублікував фото з оголеною дівчиною в ліжку

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Джонатан Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос / ФК "Лос-Анджелес Гелаксі"

Ексгравець "Барселони" Джонатан Дос Сантос потрапив у неприємну ситуацію після невдалого селфі зі своєю коханою моделлю Амандою Трівізас.

У своєму Instagram він опублікував фотографію з оголеною моделлю. Схаменувшись, гравець видалив фото, але було пізно – воно вже розлетілося по мережі.

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Джонатан Дос Сантос з Амандою Трівізас

Обраниця Дос Сантоса є топ-моделлю. На своїй сторінці в Instagram, на яку підписані більше 800 тисяч чоловік, вона регулярно викладає власні пікантні знімки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 or 2? @fashionnova fashionnovapartner

Публикация от AMANDA TRIVIZAS (@amandatrivizas)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I love Wednesdays no butts about it

Публикация от AMANDA TRIVIZAS (@amandatrivizas)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Never met a sunset I didn’t like

Публикация от AMANDA TRIVIZAS (@amandatrivizas)

  • 30-річний дос Сантос є вихованцем "Барселони", але за п'ять років провів у складі каталонського клубу всього 29 матчів. Влітку 2014 року він був проданий в "Вільярреал" за 1,5 мільйона євро.
  • Через три роки "підводники" продали його майже в три рази дорожче в "Лос-Анджелес Гелаксі", за який він на цей момент провів 67 матчів, забив шість голів і віддав сім результативних передач.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту ФК Барселона Спорт Футбол
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