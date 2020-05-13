Ексгравець "Барселони" помилково опублікував фото з оголеною дівчиною в ліжку

Ексгравець "Барселони" Джонатан Дос Сантос потрапив у неприємну ситуацію після невдалого селфі зі своєю коханою моделлю Амандою Трівізас.

У своєму Instagram він опублікував фотографію з оголеною моделлю. Схаменувшись, гравець видалив фото, але було пізно – воно вже розлетілося по мережі.

Дивіться також Наречена Роналду похвалилася пишними формами у спортзалі: фото



Джонатан Дос Сантос з Амандою Трівізас

Обраниця Дос Сантоса є топ-моделлю. На своїй сторінці в Instagram, на яку підписані більше 800 тисяч чоловік, вона регулярно викладає власні пікантні знімки.

30-річний дос Сантос є вихованцем "Барселони", але за п'ять років провів у складі каталонського клубу всього 29 матчів. Влітку 2014 року він був проданий в "Вільярреал" за 1,5 мільйона євро.

Через три роки "підводники" продали його майже в три рази дорожче в "Лос-Анджелес Гелаксі", за який він на цей момент провів 67 матчів, забив шість голів і віддав сім результативних передач.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24