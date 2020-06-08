Ексгравець збірної України: Шевченко одразу прибрав з команди тих, хто порушує атмосферу
Колишній гравець збірної України та донецького "Шахтаря" В’ячеслав Шевчук розповів, як Андрій Шевченко змінив національну команду, коли став її головним тренером.
Шевчук згадав, як Шевченко починав кар'єру в національній команді ще в штабі Михайла Фоменка на Євро-2016. Про це він розповів у інтерв'ю "Великому Футболу".
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"Конфлікти у збірній на Євро-2016? Їх не було. Були нюанси, пов'язані з дисципліною. Хтось не прийшов на установку, хтось проспав, були такі моменти. Михайло Фоменко – авторитетний і досвідчений чоловік. Складно було керувати такою командою, він не міг знайти баланс. Плюс, хлопці користувалися цим слабким місцем і сідали на шию, дозволяли собі всякі речі. Шевченко вже на Євро-2016 бачив, що відбувається", – сказав Шевчук.
Очоливши збірну, він відразу прибрав з команди тих гравців, які порушують цю атмосферу. Я не хочу називати прізвища, всі розуміють, хто це. Кожен усвідомлює свої помилки. Ми бачимо, на якому рівні зараз грає збірна, як хлопці прогресують. Шевченко рухається в правильному напрямку.
Кар'єра Шевченка в збірній України
- Шевченко очолює збірну України з літа 2016 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" провели 33 матчі – 19 перемог, 9 нічиїх і 5 поразок.
- З першим завданням на чолі збірної Шевченко не впорався. Наставник не вивів команду на чемпіонат світу 2018 року.
- Вже восени 2018 року під керівництвом Шевченка "синьо-жовті" виграли свою групу в Лізі націй та піднялися у найвищий дивізіон.
- Також Шевченко вивів збірну України до фінальної частини Євро-2020. Україна вперше виграла свою групу, в якій здолала чинних чемпіонів Європи – португальців.
- Національна команда зіграє на Євро-2020 в групі С з Австрією та Нідерландами. Ще один суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.