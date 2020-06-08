Колишній гравець збірної України та донецького "Шахтаря" В’ячеслав Шевчук розповів, як Андрій Шевченко змінив національну команду, коли став її головним тренером.

Шевчук згадав, як Шевченко починав кар'єру в національній команді ще в штабі Михайла Фоменка на Євро-2016. Про це він розповів у інтерв'ю "Великому Футболу".

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"Конфлікти у збірній на Євро-2016? Їх не було. Були нюанси, пов'язані з дисципліною. Хтось не прийшов на установку, хтось проспав, були такі моменти. Михайло Фоменко – авторитетний і досвідчений чоловік. Складно було керувати такою командою, він не міг знайти баланс. Плюс, хлопці користувалися цим слабким місцем і сідали на шию, дозволяли собі всякі речі. Шевченко вже на Євро-2016 бачив, що відбувається", – сказав Шевчук.

Очоливши збірну, він відразу прибрав з команди тих гравців, які порушують цю атмосферу. Я не хочу називати прізвища, всі розуміють, хто це. Кожен усвідомлює свої помилки. Ми бачимо, на якому рівні зараз грає збірна, як хлопці прогресують. Шевченко рухається в правильному напрямку.

Кар'єра Шевченка в збірній України