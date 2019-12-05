Ексгравець "Динамо" і збірної України відзначився дебютним голом за європейський клуб: відео
Захисник київського "Динамо" Микола Морозюк, який на правах оренди виступає за турецький "Різеспор", відзначився першим забитим м'ячем за новий клуб.
Різеспор – Самсунспор 3:2
Голи: Морозюк, 18, Щеповіч, 28, 31 – Сулу, 42, Явуз, 86 (пен.)
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Українець вийшов у стартовому складі команди. На 18-й хвилині зустрічі Морозюк вивів "Різеспор" вперед, точно пробивши зі штрафного. Цей гол став для екс-гравця "Динамо" першим за турецьку команду. Раніше він відзначався двома асистами.
"Різеспор" завдяки дублю Марко Щеповіча впевнено перемагав по ходу гри, але дозволив суперникам двічі вразити свої ворота. Матч-відповідь відбудеться 17-го грудня.
Морозюк влітку підписав дворічний контракт з "Різеспор", безкоштовно перейшовши з "Динамо". До цього він півроку провів в турецькому клубі на правах оренди.
Відео голу Морозюка