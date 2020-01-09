Ексгравець "Динамо" Михалик став ініціатором бійки на футзальному турнірі: відео
Колишній футболіст "Динамо" та збірної України Тарас Михалик взяв участь у бійці на футзальному турнірі в Луцьку. Тарас, який наразі є гравцем "Волині", виступив у складі "Прип'яті" з Любешова.
У півфінальному матчі "Прип'ять" зустрілася з "Іквою" з Млинова. 36-річний Михалик влаштував бійку після серії грубих фолів гравців "Ікви".
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Після інциденту Тарас був видалений, а у ворота "Ікви" був призначений пенальті за грубі фоли.
Відео бійки
Попри видалення Михалика, "Прип'ять" перемогла з рахунком 3:1. Уже у фіналі без дискваліфікованого Михалика "Прип'ять" обіграла "Духче" і стала переможцем турніру вдруге поспіль.
На відео видно, що команда Михалика виступала в ігровій формі московського клубу "Локомотив", за який раніше грав Тарас.
Всього у змаганнях взяли участь 20 команд. Крім Михалика, в ньому також взяли участь Іван Цюпа, Артем Федецький, В'ячеслав Шарпар і Олег Герасимюк.
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