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Ексгравець "Динамо" одягнув футболку "Шахтаря" і звернувся до гендиректора клубу: відео

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Олександр Алієв
Олександр Алієв / Скріншот

Ексгравець "Динамо" і збірної України Олександр Алієв програв спір, після чого надів футболку "Шахтаря" і звернувся до генерального директора донецького клубу.

Відповідний епізод з'явився в новому відео на YouTube-каналі "Кент".

До слова Матч століття: Алієв хоче, щоб збірна України зіграла проти Росії

У ролику Алієв після програного челенджу колишньому одноклубнику Віталію Мандзюку надів на себе футболку "Шахтаря" і звернувся до Палкіна зі словами: "Як ви на це дивитесь? Сан Санича Алієва ви б запросили? Я думаю, що я б не відмовився". Після цього колишній футболіст розсміявся.

Олександр Алієв надягнув футболку "Шахтаря": дивіться відео


При цьому Алієв зазначив, що надів футболку "Шахтаря" лише за умовами програного челенджу. Він заявив, що його серце належить "Динамо".

Що відомо про Алієва?

  • 35-річний колишній футболіст "Динамо" та збірної України. Також виступав за "Металург" Запоріжжя, "Дніпро", "Борисфен", "Рух".
  • У Росії грав за московський "Локомотив" та "Анжи".
  • Дворазовий чемпіон України у складі "Динамо". Срібний призер чемпіонату Європи 2006 року у складі молодіжної збірної України.
  • Після кар'єри футболіста Алієв пройшов тренерські курси та очолював клуб "Хмельницький".
  • Наразі Олександр веде ютуб-канал "Кент".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо Шахтар
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