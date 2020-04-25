Ексгравець "Динамо" одягнув футболку "Шахтаря" і звернувся до гендиректора клубу: відео
Ексгравець "Динамо" і збірної України Олександр Алієв програв спір, після чого надів футболку "Шахтаря" і звернувся до генерального директора донецького клубу.
Відповідний епізод з'явився в новому відео на YouTube-каналі "Кент".
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У ролику Алієв після програного челенджу колишньому одноклубнику Віталію Мандзюку надів на себе футболку "Шахтаря" і звернувся до Палкіна зі словами: "Як ви на це дивитесь? Сан Санича Алієва ви б запросили? Я думаю, що я б не відмовився". Після цього колишній футболіст розсміявся.
Олександр Алієв надягнув футболку "Шахтаря": дивіться відео
При цьому Алієв зазначив, що надів футболку "Шахтаря" лише за умовами програного челенджу. Він заявив, що його серце належить "Динамо".
Що відомо про Алієва?
- 35-річний колишній футболіст "Динамо" та збірної України. Також виступав за "Металург" Запоріжжя, "Дніпро", "Борисфен", "Рух".
- У Росії грав за московський "Локомотив" та "Анжи".
- Дворазовий чемпіон України у складі "Динамо". Срібний призер чемпіонату Європи 2006 року у складі молодіжної збірної України.
- Після кар'єри футболіста Алієв пройшов тренерські курси та очолював клуб "Хмельницький".
- Наразі Олександр веде ютуб-канал "Кент".
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