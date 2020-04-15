Ексгравець "Динамо" про Алієва: Людина або несамовита, або йому потрібно закушувати
Ексфутболіст київського "Динамо" Сєргєй Юран, який зараз тренує "Хімки", прокоментував останні висловлювання Олександра Алієва на тему політики.
Спорт24 писав, що Олександр Алієв, який народився в Росії, розповів про ставлення до президента РФ Володимира Путіна та прокоментував анексію Криму.
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Якщо ти футбольна людина – говори про футбол. Якщо ти політик – говори про політику. Якщо ти, Алієв, все життя грав і тренувався, говорити про політику – повна маячня. Людина або несамовита, або можу побажати йому, щоб закусував.
Зараз у світі одна тема – як швидше знайти вакцину і уникнути загальної біди, щоб люди не помирали. Він же не просто комусь на кухні це сказав, а висловив це в пресі. Щоб таке висловлювати, ти повинен як мінімум бути компетентним у цьому питанні. А як максимум знати, як це працює зсередини,
– зазначив Юран.
"Якщо ти футболіст і міркуєш про політику, треба робити поправку на голову. Повторюся, найважливіше зараз – вакцина і життя людей. Давайте ми об'єднаємося і допоможемо українцям, росіянам, італійцям, щоб всюди люди не вмирали. Смерть – це найбільша трагедія людини", - сказав Сєргєй Юран в коментарі "Чемпионат.com".
Що відомо про Алієва?
- 35-річний колишній футболіст "Динамо" та збірної України. Також виступав за "Металург" Запоріжжя, "Дніпро", "Борисфен", "Рух".
- У Росії грав за московський "Локомотив" та "Анжи".
- Дворазовий чемпіон України у складі "Динамо". Срібний призер чемпіонату Європи 2006 року у складі молодіжної збірної України.
- Після кар'єри футболіста Алієв пройшов тренерські курси та очолював клуб "Хмельницький".
- Наразі Олександр веде ютуб-канал "Кент".
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