Ексгравець "Карпат": У Львові ображені на тренера, який одягнув футболку з Путіним

Ексхавбек "Карпат" Михайло Кополовець висловив свою думку щодо теоретичного повернення у львівський клуб колишнього тренера львів'ян Олега Кононова.

36-річний Кополовець вважає, що шляхи Кононова, що нині працює в Латвії, і львівського клубу навряд чи ще перетнуться. Про це він розповів на Youtube-каналі "Бомбардир".

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Багато людей на нього ображені там. Пам'ятаєте, він майку з Путіним одягав. Купа моментів є. Звичайно, тренер він талановитий, але як би він тут прижився? Звичайно, до нього були б претензії. Думаю, він би не ризикнув.



По-друге, він уже виріс як тренер, переріс рівень "Карпат". Тут немає для нього умов, і ніхто б йому їх не створив. Він уже звик працювати з футболістами серйознішими. Коли у людини зарплата 100 тисяч доларів в місяць, приходити на зарплату... Не знаю, яку йому б запропонували "Карпати". Йому б було нецікаво працювати в "Карпатах", тому що він вже тут був. Він домігся тут чогось, пішло у нього, зробив собі ім'я",

– сказав Кополовець.

Як відомо, у жовтні 2017 року Олег Кононов сфотографувався у футболці з президентом Росії Володимиром Путіним в честь його 65-річчя та завантажив фото в Instagram.



Олег Кононов у футболці з Володимиром Путіним / Фото: Instagram

Кононов був призначений головним тренером "Спартака" 12 листопада 2018 року. До цього він тренував російські "Арсенал", "Ахмат" та "Краснодар".

В Україні Олег Кононов працював з двома клубами. З 2008 до 2011 року тренував львівські "Карпати". Він вивів команду в Лігу Європи, але покинув через невдалі результати. Взимку 2012 року він очолив "Севастополь", з якого пішов влітку 2013 року.

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