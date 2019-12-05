Ексгравець "Львова" і "Десни" подався у музику і записав кліп: відео

183 Читать новость на русском
Антон Крамар записав свій музичний кліп / fcgornyak.dp.ua

Колишній професійний футболіст низки українських клубів Антон Крамар вирішив податися у музику. Ексфутболіст вже навіть записав свій перший кліп до пісні "Ми все розуміємо".

Свій дебютний кліп тепер уже співак опублікував на своєму ютуб-каналі.

До слова: Група "Був’є" зняла кліп у підтримку збірної України з футболу: відео

Для зйомок Крамару довелося скупатися у багнюці, бігати полем, а у самому кінці кліпу він навіть спалив спортивний кубок.

У тексті пісні він співає про нералізовані амбіції, невтілені мрії, а також примирення з розумінням цього – "ми все розуміємо".

Кліп Антона Крамара "Ми все розуміємо": дивіться відео

 

Чому Україну не захистив Будапештський меморандум, – інтерв'ю з експослом Грузії Катамадзе
сьогодні
5538
Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Музика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
4 грудня 17:54 Гвардіола сконфузився, переплутавши "Манчестер Сіті" з "Баварією": відео
Юрій Семенюк 348
4 грудня 17:00 Кубок світу з біатлону-2019: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 545
4 грудня 14:11 Директор ТК "Футбол" докладніше розповів, що буде транслювати третій футбольний канал групи
Вісент Луїс 265
4 грудня 14:05 Сергій Бубка – все про світові рекорди та гучні скандали
Олена Кандяк 2788
4 грудня 12:09 Удар українки Козлової став одним з найкращих дропшотів року: відео
Юрій Семенюк 232
Новини
Більше новин
Залиште відгук