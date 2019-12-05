Ексгравець "Львова" і "Десни" подався у музику і записав кліп: відео
Колишній професійний футболіст низки українських клубів Антон Крамар вирішив податися у музику. Ексфутболіст вже навіть записав свій перший кліп до пісні "Ми все розуміємо".
Свій дебютний кліп тепер уже співак опублікував на своєму ютуб-каналі.
До слова: Група "Був’є" зняла кліп у підтримку збірної України з футболу: відео
Для зйомок Крамару довелося скупатися у багнюці, бігати полем, а у самому кінці кліпу він навіть спалив спортивний кубок.
У тексті пісні він співає про нералізовані амбіції, невтілені мрії, а також примирення з розумінням цього – "ми все розуміємо".
Кліп Антона Крамара "Ми все розуміємо": дивіться відео
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі