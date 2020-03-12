Ексгравець "МанСіті" та "Реалу" прямою ногою мало не зніс голову супернику: відео (18+)
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У матчі Кубка Лібертадорес нападник парагвайської "Олімпії" Еммануель Адебайор отримав пряму червону картку за доволі грубий фол.
На 72-й хвилині матчу проти аргентинської "Дефенса та Хустісія" Адебайор полетів прямою ногою на м'яч. І не помітив суперника, який був поруч. Удар шипами прийшовся в обличчя гравцю, після чого той опинився в нокдауні.
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За такий грубий фол арбітр одразу ж показав червону картку Адебайору.
Дивіться відео грубого фолу Адебайора (з 01:17)
Попри вилучення, "Олімпія" зуміла забити ще один гол, хоча і пропустила вже у компенсований арбітром час. Матч закінчився перемогою парагвайського клубу 2:1.
- Адебайор приєднався до "Олімпії" лише в лютому 2020 року як вільний агент. Він став найбільш високооплачуваним футболістом не лише клубу, але й чемпіонату Парагваю.
- 36-літній Адебайор має у послужному списку чимало топ-клубів. Розпочинав він у "Монако", після чого перейшов до лондонського "Арсеналу". Також виступав за "Манчестер Сіті", "Реал", "Тоттенхем", Крістал Пелес" та "Істанбул Башакшехір".
- Останнім його клубом до переходу в "Олімпію" був турецький "Кайсеріспор". Там виступає українець Артем Кравець.
- Гравцем "Олімпії" в лютому 2020 року став колишній футболіст київського "Динамо" Дерліс Гонсалес.
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