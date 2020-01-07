Ексгравець "Шахтаря" і "Динамо" розповів, чи перейде в клуб УПЛ

Воротар "Сабаїлу" Олександр Рибка прокоментував чутки про повернення у чемпіонат України. Голкіпер начебто мав перейти в донецький "Олімпік". Втім, Рибка заявив, що має намір продовжити кар'єру в Азербайджані.

Чинний контракт Олександра Рибки із "Сабаїлом" розрахований на півтора року. Ексгравець "Динамо" та "Шахтаря" не знає, звідки взялася інформація про перехід в "Олімпік".

Читайте також: Воротар збірної України потрапив у символічну збірну розчарувань

Я не знаю, звідки пішла ця інформація. Мені після цього дзвонили з Азербайджану, з мого клубу. Але я теж не в курсі подібних переходів,

– цитує Рибку zbirna.com.

Інформацію про перехід Рибки в "Олімпік" розповсюдив ресурс Dynamomania.com.

За словами Рибки, наразі його все влаштовує в Азербайджані.

У мене контракт на 1,5 року. Поки мене все влаштовує. Сподіваюся, все буде стабільно і не доведеться шукати новий клуб для продовження кар'єри,

– резюмував футболіст.

У нинішньому сезоні чемпіонату Азербайджану 32-річний Рибка повернувся на поле після травми та провів 3 матчі.

Як відомо, Рибка з 2004 до 2010 року перебував у структурі "Динамо". У 2012 році воротар перейшов у "Шахтар", після чого провалив допінг-тест і був дискваліфікований на 2 роки.

Згодом Рибка повернувся у "Динамо". У 2017 році Олександр продовжив кар'єру в Туреччині. Спершу ексворотар збірної України виступав за "Карабюкспор", а потім – "АФЖЕТ Афьонспор".