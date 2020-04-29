Ексгравець "Шахтаря" назвав тренера, який змінив би гру "Динамо"

Форвард "Маріуполя" Руслан Фомін поділився думками щодо екснаставника "Чорноморця" та запорізького "Металурга" Романа Григорчука.

Фомін вважає, що український тренер Роман Григорчук, який зараз знаходиться без роботи, був би гарною кандидатурою для київського "Динамо". Слова футболіста цитує Football.ua.

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Чи вийшло б у Григорчука в "Динамо"? Безумовно, могло б. Я вважаю його сильним тренером з жорстким характером. Напевно, не кожен може витримати цей характер. Але зі своїм прагненням до перемог, до вимог навіть на тренуваннях – я думаю, Роман Йосипович щось поміняв би в "Динамо", 100%. А в який бік, був би результат чи ні, важко сказати. Він специфічний тренер, до нього складно знайти підхід,

– сказав Фомін.

34-річний нападник встиг попрацювати з Григорчуком у 2014 році в одеському "Чорноморці", а згодом разом зі своїм наставником перебрався у азербайджанську "Габалу".

В Україні Григорчука активно сватають у "Динамо". Сам тренер в інтерв'ю "ТаТоТаке" заявив, що не проти очолити київський клуб та навіть збірну України.

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