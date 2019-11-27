Ексгравець "Шахтаря" Ракіцький зізнався, що міг перейти у київське "Динамо"

Український захисник "Зеніту" Ярослав Ракіцький розповів, що міг опинитися в київському "Динамо".

Ще до початку кар'єри в донецькому "Шахтарі" Ярослав Ракіцький міг опинитися у київському "Динамо". Про це футболіст розповів у інтерв'ю "фонтанка.ру".

Читайте також: Без мене збірна і так грає добре, я там буду зайвий, – Ракіцький

– Ви починали кар'єру в маленькому українському місті Першотравенську. Розкажіть деталі.

– Це маленьке місто, тисяч 30 населення. Там був хороший тренер: Павло Васильович Дулін. У нього було багато друзів, які працюють в "Шахтарі", ми займалися у нього, зокрема разом з футболістом Віталієм Віценецем.

– Це який був у вас свідком на весіллі?

– Так. Ми з одного міста, в один день народилися, але з різницею в рік. Я їздив на перегляд до Києва до "Динамо", але щось не пішло, і я в підсумку опинився в "Шахтарі".

– А хто у футбол вас привів?

– Найбільше возив і водив дідусь. Спортивний дід, любить теніс настільний. Зараз йому 75 років виповнилося. До сих пір в пінг-понг рубиться.

– Ви майже два десятиліття провели в Донецьку. Дуже складно, за моїми відчуттями, зважитися на перехід після такого терміну.

– Дуже складно, дуже слізно. Все це довго обмірковувалося мною і дружиною. Треба було зробити цей крок. Подзвонив президенту, ми з ним поговорили і все обговорили.

Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" з "Шахтаря" у січні 2019 року. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.