Ексгравець "Шахтаря" заявив, що його підставили з інтимним відео

Колишній форвард "Шахтаря" Чіпріан Маріка, який опинився в делікатній ситуації через публікацію в ЗМІ відео інтимного характеру, впевнений, що його підставили з метою отримати на оприлюднення подібних даних якусь вигоду.

24 канал повідомляв, що в мережі опублікували відео, на якому Маріка, прикрившись лише одним рушником, виходить з номера в готелі в Клуж-Напока після того, як в двері постукав невідомий. "Непроханим гостем", який і проводив зйомку відео, виявився Флорін Мунтян – син колишнього глави румунської державної газової компанії Transgaz. Мунтян стежив за своєю дружиною Анною, підозрюючи її в зраді. Вона і виявилася в одному номері разом з Чіпріаном.

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"Чіпріан переконаний, що Анна – це людина, яка спровокувала проведення відеозйомок. Вона зробила це або для того, щоб здобути популярність, або з метою отримання грошей від Чипріана. Він вважає її недобросовісної жінкою. Маріка найняв команду юристів для подачі кримінального позову. Після розслідування, якщо буде доведено, що сім'я Мунтяна знімала цей ролик для преси, він готовий подати на них до суду. Хтось хоче зіпсувати його імідж, але Чіпріан готовий пройти весь шлях, щоб з'ясувати, хто саме бажає заподіяти йому біль, і чому", – наводить слова близьких до футболіста джерел румунський портал Сapital.ro.

Також наголошується, що ситуація з коханкою сталася з Марікою в ​​серпні минулого року, проте в пресі відео спливло чомусь лише зараз. У цьому ексфутболіст "Шахтаря" вбачає навмисний характер, а саму ситуацію трактує як "спробу його дискредитації".

Зазначимо, що Маріка останні кілька років перебуває в близьких відносинах з Іоанною Марку. Від цієї дівчини у ексфутболіста "Шахтаря" є двоє дітей, проте пара досі не зареєструвала шлюб, і ця інформація знову може перешкодити особистому життю спортсмена.

Що відомо про Чіпріана Маріка в "Шахтарі"?

Маріка пограв у "Шахтарі" з 2004-го по 2007 роки, відзначившись 24 голами в 119 іграх. Разом з донеччанами він виграв два чемпіонства, а також по одному Кубку і Суперкубку України.

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