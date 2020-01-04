Ексгравець збірної України покинув сербський "Вождовац"

Український форвард сербського походження Марко Девіч залишився без команди. Його контракт з "Вождовацем" був розірваний за взаємною згодою сторін.

Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті клубу. Разом з ним співпрацю з клубом припинив Мілош Міхайлов. "Вождовац" бажає двом футболіста успіхів у подальшій кар'єрі.

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Девич захищав кольори "Вождоваца" з серпня 2019 року. У поточному сезоні провів за "Вождовац" 13 матчів у всіх турнірах, де забив 4 м'ячі і віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, що Девіч добре знайомий вболівальникам чемпіонату України своєю грою за "Шахтар" і "Металіст". Також має в активі 35 матчів за збірну України.

Раніше Марко заявляв, що готовий завершити кар'єру і зосередитися на тренерській роботі.