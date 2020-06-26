Ексгравці "Шахтаря" Зінченко та Фернандінью стали головними невдахами у матчі з "Челсі"
Футболісти "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко та Фернандінью були оцінені низькими балами після матчу від експертів. Українець не запам'ятався на полі своїми діями. А бразилець підвів команду заробивши вилучення.
У рамках 31 туру АПЛ "Челсі" зустрічався із "Манчестер Сіті", пише 24 канал.
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Оцінка експертів
Олександр Зінченко розпочав матч на лаві запасних, але на 59-й хвилині вийшов на футбольне поле замість Менді.
Український гравець гостей матчу Зінченко отримав від британського аналітичного порталу WhoScored оцінку 5.93.
Майже така ж оцінка у ексгравця "Шахтаря" Фернандінью, який підвів свою команду. Бразилець був вилучений із поля на 77-й хвилині та заробив пенальті на свої ворота. Причиною цього всього стала гра рукою біля власних воріт.
За 37 зіграних хвилин українець зробив 34 ТТД з браком 12 відсотків. Якщо брати в середньому, то у Менді такий же показник, тільки брак на п'ять відсотків вищий.
Зінченко віддав 26 передач, 24 з яких знайшли адресата (точність 92%).
На рахунку українця тільки один навіс, але він виявився точним. У боротьбі Олександр виграв два єдиноборства з чотирьох. Також в свій актив Зінченко додав один успішний відбір.
Оцінки експертів / WhoScored
Кар'єра Олександра Зінченка: головне
- Після розірвання контракту з донецьким "Шахтарем" Олександр Зінченко деякий час перебував без клубу, а у 2015-му перебрався в "Уфу". Зіграв 31 матч та забив два голи.
- Того ж року молодий півзахисник дебютував за збірну України, а влітку 2016-го підписав контракт з "МанСіті".
- Цього ж літа перейшов на правах оренди до ПСВ, де зіграв у 12 матчах і віддав 3 гольові передачі.
- У цьому сезоні Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 19 матчів і забив один м'яч. Команда із Манчестера посідає другу сходинку турнірної таблиці, у активі яких 63 набраних пунктів.