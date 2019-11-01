Ексгравця "Динамо" спіймали за кермом викраденої машини

Колишній захисник "Динамо" Папе Діакате, який два роки тому завершив професійну кар'єру футболіста і нині працює головним тренером французького клубу нижчої ліги "Вандевр", кілька днів тому потрапив у вкрай неприємну історію.

Все почалося після банальної дорожньої перевірки десять днів тому. Поліція Нансі зупинила Діакате, що пересувався за кермом позашляховика Jaguar, пише estrepublicain.fr.

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Виявилося, що екс-футболіст сів за кермо, але забув права. Ще більш дивним при перевірці виявився той факт, що автомобіль, на якому пересувався сенегалець, числиться в угоні.

В результаті Діакате був доставлений у відділення поліції, де його допитали. На ньому екс-гравець "Динамо" заявив про свою невинність. Він зазначив, що йому нічого невідомо про шахрайські дії навколо автомобіля, який він придбав в автосалоні Нансі кілька місяців тому. На підтвердження своїх слів Папе надав чек на покупку машини, зазначивши, що угода виглядала цілком звично і підозр у нього не викликала.

Я жертва в цій історії. Я не робив нічого протизаконного. Те, що трапилося зі мною, могло статися з кожним. Всі, хто мене знає, підтвердять, що я не бандит або викрадач,

– прокоментував ситуацію Діакате.

В результаті поліцейське розслідування показало, що слова Діакате виявилися правдивими. З нього були зняті всі підозри, а сам він відпущений на свободу. Втім, слідчі продовжують встановлювати, яким чином викрадений автомобіль потрапив в автосалон і був виставлений на продаж.