Ексгравцю "Карпат" скасували червону картку, він влаштував сутичку і був вилучений ще раз: відео

У Сегунді (другий за силою чемпіонат Іспанії) стався доволі курйозний випадок. Гравець Крістобаль Маркес отримав червону картку, та згодом суддя її скасував. Футболіст вернувся на поле, влаштував сутичку та отримав вилучення.

Це сталося у матчі між "Фуенлабрадою" та "Жироною". Обидві команди боряться за потрапляння у зону плей-офф, яка дасть змогу поборотися за місце у Прімері наступного сезону.

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На 68-й хвилині головний арбітр матчу показав червону картку нападнику господарів Крістобалю Маркесу за фол проти Гранеля. Гравець після цього направився в роздягальню команди. Водночас помічник арбітра порадив головному судді переглянути повтор моменту. Після перегляду VAR арбітр скасував своє рішення про червону картку, замінивши її на жовту. Тож він попросив, що Крістобаля покликали назад на поле.

Після того, як гравець повернувся на поле, в нього розпочалася суперечка з Гранелем. Окрім словесної перепалки, футболісти зіштовхнулися головами. За це обидва гравці отримали по жовтій картці. Та для Крістобаля Маркеса вона стала другою у матчі, тож його одразу вилучили.

Матч закінчився мінімальною перемогою "Жирони", яка піднялася на шосте місце в турнірній таблиці. Команда на одне очко випереджає "Фуенлабраду", яка на восьмому місці.

Варто відзначити, що Крістобаль Маркес свого часу виступав в Україні. У сезоні 2011/12 він виступав за львівські "Карпати".

Відеоогляд матчу Фуенлабрада – Жирона