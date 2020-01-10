Екслідер "Динамо" дебютував за турецький клуб, втративши перемогу наприкінці матчу

Український півзахисник Денис Гармаш, який нещодавно перейшов з "Динамо" в оренду в "Різеспор", провів перший матч у складі нової команди.

Хавбек з'явився з перших хвилин контрольного матчу проти "Аркхісарспора". В стартовому складі також вийшов і другий представник "Динамо" – Микола Морозюк. Зустріч закінчилася результативною нічиєю – 2:2.

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Команда українців відкрила рахунок вже на 8 хвилині – відзначився хорватський захисник Даріо Мелняк. "Акхісар" зрівняв рахунок на 32 хвилині зусиллями Муси Нізама.

На 62 хвилині головний тренер "Різепора" Ісмаїл Картал замінив Гармаша та Морозюка. На 76 хвилині сербський форвард Марко Щеповіч вивів "Різеспор" вперед, але втримати перевагу команда не змогла – у компенсований до основного час Ерхан Челенк врятував "Акхісар" від поразки.

В даний момент "Різеспор" знаходиться на 12-му місці турнірної таблиці чемпіонату Туреччини, маючи в своєму активі 20 очок після 17-ти зіграних турів.

"Динамо" завершило осінню частину сезону на другій сходинці УПЛ, команда Михайличенка 15 січня відправиться на збір до турецького "Белеку".