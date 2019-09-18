Екслідер "Шахтаря" закриє проблемну зону "Манчестер Сіті" в грі з донеччанами

Англійські ЗМІ роздумують над тим, як тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола розв'яже проблему в центрі захисту своєї команди. На цей момент у розпорядженні Гвардіоли лише два центральні захисники – Ніколас Отаменді й 18-річний Ерік Гарсія.

Як пише Daily Mail, проблемну зону в матчі проти свого колишнього клубу повинен закрити Фернандіньо, який "вивчав гру на цій позиції протягом останніх декількох тижнів". Ще один варіант – 18-річний Ерік Гарсія, який тренується з першою командою вже понад рік і справив хороше враження в минулому розіграші Кубка ліги.

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Manchester Evening News згадує, як Гвардіола успішно перекваліфікував півзахисника Хав'єра Маскерано в "Барселоні", додавши: "Він уже пробував Фернандіньо як центрального захисника, зокрема проти "Арсеналу" в минулому сезоні".

Daily Telegraph й Times пишуть, що в "Сіті" проблеми через те, що клуб влітку не виграв конкуренцію в "Манчестер Юнайтед" та не придбав Гаррі Магуайера.

Daily Telegraph додає, що через те, що "містяни" вирішили відмовитися від покупки Аке з "Борнмута" – команда залишилася з певним кадровим дефіцитом у порівнянні з попередніми роками.

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Times додає: "Через те, що "Сіті" не вдалося підписати Магуайера, який замість цього перейшов в "Манчестер Юнайтед", у Гвардіоли тепер тільки один здоровий центральний захисник – Отаменді, який навряд чи може занести собі в актив матч з "Норвіч Сіті" в суботу".

Матч "Шахтар" – "Манчестер Сіті" відбудеться у середу, 18-го вересня. Початок гри в Харкові о 22:00.

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"Шахтар" 14-й раз у своїй історії зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів. Як "гірники" стартували в інших розіграшах Ліги чемпіонів – читайте тут .

У "Манчестер Сіті" наразі багато гравців у лазареті. Загальна трансферна вартість травмованих гравців англійського клубу складає 300 мільйонів євро.