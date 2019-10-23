Ексміністр Жданов обраний у WADA: Буду боротися за відлучення Росії від світового спорту

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Ігор Жданов
Ігор Жданов / facebook.com/zhdanovihor

Ексміністр молоді та спорту України Ігор Жданов був обраний до Ради Засновників ВАДА (Всесвітнього антидопінгового агентства WADA) від Європи.

У своєму фейсбуці Жданов повідомив, що 23 жовтня Комітет міністрів Ради Європи остаточно затвердив його членом Ради Засновників ВАДА.

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За його словами, вперше в історії представник України обраний до ВАДА. Жданов вже окреслив свої плани.

Буду боротися за права "чистих" спортсменів, за справедливе ставлення до всіх країн, за посилення відповідальності за вживання допінгу, за продовження відлучення від світового спорту Росії, яка на державному рівні примушує спортсменів застосовувати заборонені речовини та підмінює їх проби,
– написав Жданов.

Що таке WADA? Це незалежна організація, що здійснює координацію боротьби із застосуванням допінгу в спорті, створена за підтримки Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Антидопінгове агентство має регіональні відділення на 4 континентах: Азія (Японія), Африка (ПАР), Північна Америка (Канада), Південна Америка (Уругвай).

До слова: Росію можуть не допустити на Олімпіаду-2020 та чемпіонат світу 2022 у Катарі

Ігор Жданов покинув свій пост міністра молоді та спорту України 29 серпня. Підбиваючи підсумки своєї діяльності, Жданов написав, що йому з командою вдалося до 2000 доларів підвищити оплату тренерів.

30 серпня Верховна Рада призначила Володимира Бородянського главою Міністерства культури молоді та спорту.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Ігор Жданов Допінг
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