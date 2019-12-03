Екснардеп та президент клубу УПЛ Жеваго оголошений в міжнародний розшук

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Костянтин Жеваго / Фото з відкритих джерел

Суд дав дозвіл на арешт колишнього народного депутата і ексвласника банку "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго, якому заочно повідомили про підозру в причетності до розтрати великої суми грошей.

ГПУ підозрює президента "Ворскли" Костянтина Жеваго у розкраданні 2,5 мільярдів гривень банку "Фінанси та Кредит", де він є бенефіціарним власником. Слідчий суддя надав дозвіл на його затримання.

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Повідомляється, що досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Державним бюро розслідувань за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України.

За оцінками Forbes, Костянтин Жеваго у 2019 році займає друге місце у списку найбагатших людей України. Його статок оцінюється в 1,5 мільярди доларів США. Поступається президент "Ворскли" у рейтингу лише президенту "Шахтаря" Ринату Ахметову.

Раніше повідомлялося про те, що Жеваго знаходиться в одній із країн Європи, де переховується від Національного розшуку через підозру у розтраті майна одного з банків України та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Костянтин Жеваго ФК Ворскла Розслідування ГПУ Фінанси
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